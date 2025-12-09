Более 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Ереване на 16 часов

Самолет не допускают ко взлету из-за погоды.
Более 150 туристов из РФ застряли в ереванском аэропорту из-за 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний». Отправление борта в Москву неоднократно переносилось из-за сильного загрязнения воздуха. Уральская транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента.
«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса (Ереван — Москва — прим. URA.RU). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее пострадавшие россияне сообщили, что в течение семи часов сотрудники авиакомпании не выходили к ним на связь и не предоставляли питание. Это информация распространяется в соцсетях.