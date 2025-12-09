Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 150 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Ереване на 16 часов

Более 150 туристов из РФ застряли в ереванском аэропорту из-за 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний». Отправление борта в Москву неоднократно переносилось из-за сильного загрязнения воздуха. Уральская транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента.

Самолет не допускают ко взлету из-за погоды.

Более 150 туристов из РФ застряли в ереванском аэропорту из-за 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний». Отправление борта в Москву неоднократно переносилось из-за сильного загрязнения воздуха. Уральская транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента.

«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса (Ереван — Москва — прим. URA.RU). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее пострадавшие россияне сообщили, что в течение семи часов сотрудники авиакомпании не выходили к ним на связь и не предоставляли питание. Это информация распространяется в соцсетях.