Кто может стать новым президентом Украины

Залужного относят к новому поколению украинского военного руководства: он не проходил службу в Советской армии и не обучался в ее военных учебных заведениях. Он выступает за реформирование ВСУ по стандартам НАТО. В то же время сам Залужный подчеркивал, что с уважением относится к российским военным учебным и теоретическим школам, и сообщал, что в его рабочем кабинете находится собрание трудов начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Российского военачальника он характеризовал как «сильного и непредсказуемого врага».