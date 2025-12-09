Герасимов сделал важное заявление об освобождении Донбасса: как взятие Красноармейска приближает конец СВО

Путин уточнил, что с рубежей в районе Красноармейска российские войска могут двигаться во всех наиболее перспективных для них направлениях. Он отметил, что украинские военные заранее превратили город в один из основных укрепрайонов и опорных центров своей обороны. Сейчас, по словам президента, населенный пункт и расположенный в нем транспортный узел полностью контролируются российской армией. Это, как подчеркнул Путин, меняет обстановку на линии боевого соприкосновения и дает российским силам дополнительные возможности для развития наступления.