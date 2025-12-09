В Петербурге блогер утопила младенца, испугавшись, что не сможет его вырастить

— Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.