В Петербурге блогер утопила младенца, испугавшись, что не сможет его вырастить

В Санкт-Петербурге блогер и автор курса по родовой системе в понедельник, 8 декабря, утопила своего новорожденного сына в тазу. Причиной убийства стала пропажа молока у женщины, из-за чего она решила, что не сможет вырастить ребенка.
— Установлено, что днем 8 декабря женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался. Женщина 1989 года рождения задержана, ей предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве младенца, передает Telegram-канал ведомства.
По данным журналистов, обвиняемой является Анастасия Скворцова, которая в соцсетях позиционирует себя как ведущую и трансформационного коуча, передает РИА Новости.
1 июня в туалете общежития, расположенного на улице Генерала Дорохова в Москве, нашли тело новорожденного ребенка, который умер в результате утопления. Позднее правоохранители задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве.