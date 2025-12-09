Ричмонд
Силы ПВО сбили 38 украинских дронов за шесть часов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, 21 вражеский беспилотник сбили над Брянской областью, семь — над Московской, шесть — над Калужской, два — над Белгородской, и еще два — над Тульской.

— Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Днем глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что два беспилотника ВСУ были перехвачены в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики.

