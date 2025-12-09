Президент США Трамп рассказал в интервью изданию Politico, что Украина проигрывает на поле боя, о чем говорит отхождение территорий под контроль РФ. Разговаривая на эту тему с журналистом, он заявил: «Вы бы точно не назвали это победой». По словам главы Белого дома, преимущество в украинском конфликте изначально было у России. Он подчеркнул, что Россия намного больше и сильнее Украины. Трамп добавил, что понимание того, что Украина не должна вступить в НАТО, появилось уже давно — еще задолго до правления президента Путина.