Видео с очередной аварией в Ташкенте собрало тысячи просмотров и бурные споры

Редакция напоминает: даже если вы абсолютно уверены в своей правоте, на дороге главное — не доказывать это в моменте, а обезопасить себя и других. Самое важное правило для всех участников движения: «Дай дорогу дураку». Пусть эта простая истина убережет вас и ваших близких от беды. Будьте внимательны и осторожны за рулем!