Видео с очередной аварией в Ташкенте собрало тысячи просмотров и бурные споры

На записи видно, как один из водителей пытается перестроиться на правую полосу — поворотник включен, но в последний момент машина резко уходит влево. В этот момент другой автомобиль, следовавший по левому ряду, пытается обогнать внедорожник, но из-за неожиданного маневра вынужден резко свернуть на бетонный бордюр. В результате авто врезается в столб, а виновник — внедорожник — просто уезжает с места происшествия.
Видео сразу вызвало шквал обсуждений среди пользователей. Большинство комментаторов винят в аварии водителя внедорожника, который начал метаться по дороге, не завершив маневр и не убедившись в безопасности перестроения.
«Классика: включил поворотник направо, а поехал влево, как всегда», — пишут в комментариях.
Однако были и те, кто посчитал виноватым второго участника аварии — водителя «Нексии». Некоторые отмечают, что он слишком поспешил проскочить, не дождавшись окончания маневра и не учитывая возможную ошибку впереди идущего водителя.
«На дороге лучше уступить, чем потом искать виноватого», — пишут пользователи.
Хуже всего, что это происшествие — не единичный случай. Многие замечают, что ситуация на ташкентских дорогах становится все опаснее: водители все чаще игнорируют элементарные правила безопасности, не соблюдают дистанцию и не проявляют терпения по отношению друг к другу.
Редакция напоминает: даже если вы абсолютно уверены в своей правоте, на дороге главное — не доказывать это в моменте, а обезопасить себя и других. Самое важное правило для всех участников движения: «Дай дорогу дураку». Пусть эта простая истина убережет вас и ваших близких от беды. Будьте внимательны и осторожны за рулем!