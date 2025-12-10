В Ташкентской области от отравления скончалась бабушка с внучкой

С наступлением холодов в Узбекистане традиционно увеличивается число случаев отравления угарным газом. Во многих семьях по-прежнему используются кустарные или устаревшие системы отопления, самодельные котлы и газовые приборы. Часто такие устройства не оснащены современными системами безопасности, не способны автоматически отключать подачу газа при сбоях или отключениях. Это существенно увеличивает риск отравления, особенно при внезапном отключении и повторном включении газоснабжения.