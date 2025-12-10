Ричмонд
В Ташкентской области от отравления скончалась бабушка с внучкой

Vaib.uz (Узбекистан. 9 декабря). В Юкоричирчикском районе Ташкентской области произошла очередная трагедия, связанная с возможным отравлением угарным газом. Как сообщили в прокуратуре, 25 ноября в махалле «Гулобод» бабушка с двумя внуками были обнаружены без сознания в своем доме и экстренно доставлены в районную больницу с симптомами, схожими с отравлением.

Несмотря на все усилия врачей, спасти жизни 68-летней женщины и её 8-летней внучки не удалось. 12-летний мальчик выжил и сейчас проходит лечение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Всем пострадавшим был поставлен диагноз «отравление веществом неустановленной этиологии». В настоящее время по данному факту прокуратура проводит доследственную проверку.

С наступлением холодов в Узбекистане традиционно увеличивается число случаев отравления угарным газом. Во многих семьях по-прежнему используются кустарные или устаревшие системы отопления, самодельные котлы и газовые приборы. Часто такие устройства не оснащены современными системами безопасности, не способны автоматически отключать подачу газа при сбоях или отключениях. Это существенно увеличивает риск отравления, особенно при внезапном отключении и повторном включении газоснабжения.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять работоспособность газового оборудования и систем отопления, использовать только сертифицированные устройства с автоматикой безопасности. Важно помнить: при первых признаках отравления (головная боль, слабость, тошнота, потеря сознания) необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться за медицинской помощью.