В Ташкентской области от отравления скончалась бабушка с внучкой

Несмотря на все усилия врачей, спасти жизни 68-летней женщины и её 8-летней внучки не удалось. 12-летний мальчик выжил и сейчас проходит лечение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Всем пострадавшим был поставлен диагноз «отравление веществом неустановленной этиологии». В настоящее время по данному факту прокуратура проводит доследственную проверку.
С наступлением холодов в Узбекистане традиционно увеличивается число случаев отравления угарным газом. Во многих семьях по-прежнему используются кустарные или устаревшие системы отопления, самодельные котлы и газовые приборы. Часто такие устройства не оснащены современными системами безопасности, не способны автоматически отключать подачу газа при сбоях или отключениях. Это существенно увеличивает риск отравления, особенно при внезапном отключении и повторном включении газоснабжения.
Эксперты рекомендуют регулярно проверять работоспособность газового оборудования и систем отопления, использовать только сертифицированные устройства с автоматикой безопасности. Важно помнить: при первых признаках отравления (головная боль, слабость, тошнота, потеря сознания) необходимо немедленно покинуть помещение и обратиться за медицинской помощью.