Труп в кабинке туалета обнаружили на жд-станции Екатеринбурга

На железнодорожной станции ВИЗ в Екатеринбурге, по предварительным данным, в кабинке туалета обнаружили мертвым мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в оперативных службах.

По предварительным данным, на жд-станции скончался мужчина.

«По предварительным данным, мужчине стало плохо. Когда его обнаружили, он был весь синим. Сотрудники охраны вызвали скорую помощь и позвонили в полицию», — сообщил собеседник агентства.

По данным URA.RU, на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов. Они разбираются в произошедшем.

Агентство обратилось за комментариями в пресс-службы транспортного СУ СК и Свердловской железной дороги (СвЖД). Ответ от ведомства ожидается, а в СвЖД отказались от общения по данной теме.