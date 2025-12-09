Силы ПВО за шесть часов сбили 38 украинских беспилотников над регионами России

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло вечером во вторник, 9 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Российские системы ПВО сбили 38 дронов, семь из которых — над территорией Московского региона.