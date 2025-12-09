Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать удары со стороны киевского режима. За последние шесть часов над регионами РФ было сбито сразу 38 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло вечером во вторник, 9 декабря. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Российские системы ПВО сбили 38 дронов, семь из которых — над территорией Московского региона.