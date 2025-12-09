ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами

«Девятого декабря текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, шесть — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении МО.