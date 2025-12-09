Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила 38 украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Средства ПВО 14.00 мск до 20.00 мск 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Девятого декабря текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, шесть — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении МО.