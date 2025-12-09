Число погибших военных Таиланда на границе с Камбоджей возросло до четырёх

На следующий день один военнослужащий погиб в результате атаки Камбоджи на военную базу Анупонг в Таиланде. Ещё двое солдат получили ранения. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 для нанесения ударов по позициям противника. В то же время камбоджийское издание Khmer Times опровергло версию Таиланда, заявив, что первыми открыли огонь именно войска Таиланда.