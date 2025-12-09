Число погибших военных Таиланда на границе с Камбоджей возросло до четырёх

Число погибших таиландских военнослужащих на границе с Камбоджей возросло до четырёх человек, ещё 68 были ранены. Об этом сообщили во втором военном округе Сухопутных сил Таиланда.
В заявлении говорится, что камбоджийские силы понесли потери в размере 61 убитого, количество раненых пока не уточняется.
Также отмечается, что в течение нескольких дней Камбоджа обстреливала территорию Таиланда, выпустив около 5 тыс. снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21, а также использовала 33 беспилотника-камикадзе для атак на таиландские базы и позиции.
Ранее сообщалось, что 7 декабря армия Таиланда рекомендовала жителям четырёх приграничных с Камбоджей провинций эвакуироваться из-за угрозы эскалации конфликта. Населению посоветовали покинуть дома и укрыться в безопасных местах.
На следующий день один военнослужащий погиб в результате атаки Камбоджи на военную базу Анупонг в Таиланде. Ещё двое солдат получили ранения. В ответ Таиланд поднял в воздух истребители F-16 для нанесения ударов по позициям противника. В то же время камбоджийское издание Khmer Times опровергло версию Таиланда, заявив, что первыми открыли огонь именно войска Таиланда.
Напомним, что это не первый случай столкновений между Таиландом и Камбоджей. В июле прошлого года между странами начались боевые действия, продолжавшиеся пять дней.