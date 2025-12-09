Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 38 украинских дронов за шесть часов

Средства ПВО уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за шесть часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, наибольшее число перехватов зафиксировано в Брянской области — 21 аппарат. В Московском регионе уничтожено 7 БПЛА, включая 4, летевших на столицу. Также сообщается о сбитых дронах над Калужской (6), Белгородской (2) и Тульской (2) областями.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Из-за них часть рейсов пришлось развернуть: 14 самолётов ушли на запасные аэродромы, ещё 16 вылетов полностью отменили.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше