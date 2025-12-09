В Ростовской области пенсионер попал в реанимацию после пожара в частном доме

В городе Гуково при пожаре в частном доме пострадал 68-летний пенсионер. Мужчина с ожогами находится в реанимации, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в экстренной службе, пожар произошел 5 декабря на улице Минина. Предварительно, огонь разгорелся на кухне. Хозяин пытался справиться с пламенем, но не смог. Прибывшие пожарные вывели его из полыхающего дома и передали медикам.
Огонь на 80 квадратных метрах тушили семь человек, использовали две автоцистерны. Обстоятельства и причину происшествия выяснит дознаватель МЧС.
