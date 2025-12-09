Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геническе при ударе ВСУ повреждены несколько домов

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Несколько частных домов повреждены на улице Свердлова в Геническе Херсонской области в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины, жертв среди мирных жителей нет. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Источник: Соцсети

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, большинство целей уничтожено ПВО.

«Последствия атаки вражеских БПЛА по Геническу. Повреждены несколько частных домовладений на улице Свердлова. К счастью, обошлось без жертв. В одном из домов в момент прилета были дети — трое ребят. Сейчас они в сильном стрессовом состоянии», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что на данный момент власти региона оценивают степень повреждений жилых домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше