Уральский перевозчик опроверг скандал вокруг задержки рейса Ереван — Москва

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась публикация о жалобе россиян. Было указано — в Ереване сотрудники авиакомпании в течение семи часов не выходили к гражданам РФ и не предоставляли им питание. URA.RU писало, что на рейс зарегистрированы свыше 150 пассажиров. Задержка вылета на данный момент составляет почти 20 часов.