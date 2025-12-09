Уральский перевозчик опроверг скандал вокруг задержки рейса Ереван — Москва

Вылет борта из Еревана откладывают длительное время.
Компания «Уральские авиалинии» опровергла информацию о якобы случившемся скандале в ереванском аэропорту «Звартноц». Поводом для реакции послужил короткий видеоролик, выложенный в Telegram.
«Авиакомпания не подтверждает информацию о якобы случившемся скандале в аэропорту “Звартноц”. На видео — общение пассажиров с представителем “Уральских авиалиний” по поводу получения багажа, когда было принято решение о длительном переносе времени вылета», — пояснила URA.RU пресс-служба перевозчика.
Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась публикация о жалобе россиян. Было указано — в Ереване сотрудники авиакомпании в течение семи часов не выходили к гражданам РФ и не предоставляли им питание. URA.RU писало, что на рейс зарегистрированы свыше 150 пассажиров. Задержка вылета на данный момент составляет почти 20 часов.
По данным «Уральских авиалиний», время вылета было скорректировано из-за тумана. Изначально отправление было назначено на 02:40 (03:30 — екб) 9 декабря. Напитки пассажирам были предоставлены через два часа, спустя 3,5 часа было организовано питание в ресторане аэропорта «Лавация».
После этого 60 пассажиров, преимущественно россияне и жители отдаленных районов, были размещены в отелях. Остальные — ожидали рейс дома. Некоторые приняли решение отказаться от полета или переоформили билеты на другие даты и направления. Инцидент находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.