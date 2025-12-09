Суд на Украине установил залог депутату Рады Скороход по делу о взятке

Сама депутат в своём Telegram-канале опровергла обвинения и заявила, что фотографии, опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в ходе обысков, не имеют отношения к её квартире. Она утверждает, что эти изображения были сделаны в другом месте. Кроме того, Скороход обвинила НАБУ в умышленном срыве её запланированной поездки в США.