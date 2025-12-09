Суд на Украине установил залог депутату Рады Скороход по делу о взятке

Суд на Украине постановил установить залог для депутата Верховной Рады Анны Скороход в 3 млн гривен (около 71 тысячи долларов США). Об этом сообщил украинский «5 канал».
Это решение было принято в рамках расследования, инициированного антикоррупционными органами Украины.
Напомним, что Скороход обвинили в организации деятельности группы, которая требовала взятку в 250 тысяч долларов от предпринимателя. За эти деньги она якобы обещала помочь в решении проблемы с конкурентами через воздействие санкций СНБО.
Сама депутат в своём Telegram-канале опровергла обвинения и заявила, что фотографии, опубликованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в ходе обысков, не имеют отношения к её квартире. Она утверждает, что эти изображения были сделаны в другом месте. Кроме того, Скороход обвинила НАБУ в умышленном срыве её запланированной поездки в США.