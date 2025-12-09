В Иране мошенники рассылают ложные письма с предложением поехать на СВО

Российское посольство в Тегеране предупредило о мошеннической схеме в Иране, где через интернет распространяется поддельное письмо с предложением вступить в ряды российской армии для участия в спецоперации.
В сообщении посольства, опубликованном в Telegram, говорится, что аферисты предлагают иранским мужчинам в возрасте 18−45 лет заключить контракт с Вооруженными силами РФ для службы в зоне СВО, обещая за это крупное вознаграждение.
Посольство опровергло свою причастность к данному письму и любым другим подобным предложениям, подчеркнув их мошеннический характер. В диппредставительстве заявили, что ни посольство, ни какие-либо другие официальные российские органы не имеют отношения к этой противозаконной деятельности.
Ранее МВД РФ заявили, что мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана и Грузии.