Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране мошенники рассылают ложные письма с предложением поехать на СВО

Злоумышленники в Иране распространяют в интернете фальшивое письмо с предложением о вступлении в ряды Вооруженных сил РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российское посольство в Тегеране предупредило о мошеннической схеме в Иране, где через интернет распространяется поддельное письмо с предложением вступить в ряды российской армии для участия в спецоперации.

В сообщении посольства, опубликованном в Telegram, говорится, что аферисты предлагают иранским мужчинам в возрасте 18−45 лет заключить контракт с Вооруженными силами РФ для службы в зоне СВО, обещая за это крупное вознаграждение.

Посольство опровергло свою причастность к данному письму и любым другим подобным предложениям, подчеркнув их мошеннический характер. В диппредставительстве заявили, что ни посольство, ни какие-либо другие официальные российские органы не имеют отношения к этой противозаконной деятельности.

Ранее МВД РФ заявили, что мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана и Грузии.