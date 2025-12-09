В Иране мошенники рассылают ложные письма с предложением поехать на СВО

Посольство опровергло свою причастность к данному письму и любым другим подобным предложениям, подчеркнув их мошеннический характер. В диппредставительстве заявили, что ни посольство, ни какие-либо другие официальные российские органы не имеют отношения к этой противозаконной деятельности.