В Курганской области автомобиль провалился под лёд озера, водитель погиб

Троим пассажирам, находившимся в салоне, удалось самостоятельно выбраться на поверхность и спастись. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и водолазы, которые занимаются подъёмом транспортного средства и поиском тела погибшего. Следственные органы проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. В ведомстве также призвали граждан соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лёд.