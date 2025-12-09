Ричмонд
Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время соревнований в Москве

Велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника после завала в соревнованиях на этапе трековых велогонок в Москве 6 декабря. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил менеджер команды спортсменки Zubov Team Дмитрий Хозов.

Он рассказал, что Кожеурова попала в завал не по своей вине, подчеркнув, что подобные случаи иногда происходят. Хозов уточнил, что в настоящее время спортсменка находится в больнице. Менеджер отметил, что пока нет точных прогнозов, но перелом не самый тяжелый, и он надеется на возвращение Кожеуровой в строй через месяц.

— Сейчас пока активное восстановление. Операции на данном этапе не требуется, — передает слова Хозова ТАСС.

Другой случай произошел в ноябре, когда восьмилетний хоккеист уфимской команды «Астра» сильно пострадал во время матча — ребенок получил перелом четырех позвонков из-за столкновения с бортом.

До этого в городе Баутцен во время циркового шоу воздушная гимнастка Марина Барсело, выступавшая в труппе цирка Пола Буша, упала с трапеции с высоты около пяти метров.