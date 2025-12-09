Велогонщица Кожеурова сломала позвоночник во время соревнований в Москве

Он рассказал, что Кожеурова попала в завал не по своей вине, подчеркнув, что подобные случаи иногда происходят. Хозов уточнил, что в настоящее время спортсменка находится в больнице. Менеджер отметил, что пока нет точных прогнозов, но перелом не самый тяжелый, и он надеется на возвращение Кожеуровой в строй через месяц.