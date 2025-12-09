9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области под колеса авто попали два пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
ДТП произошло сегодня 7.35 на ул. Машерова в г.п. Россоны. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при поезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступила дорогу и совершила наезд на пересекавшего проезжую часть 32-летнего пешехода.
Еще одна авария произошла на ул. Коммунистической в Бешенковичах около 8.00. 70-летний водитель автомобиля Volkswagen на «зебре» не уступил дорогу женщине-пешеходу 1958 года рождения.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. -0-