В Витебской области под колеса авто попали два пешехода

ДТП произошло сегодня 7.35 на ул. Машерова в г.п. Россоны. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, при поезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступила дорогу и совершила наезд на пересекавшего проезжую часть 32-летнего пешехода.