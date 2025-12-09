Пропавшую больше месяца назад в Турции москвичку с сыном удалось отыскать

Пропавшая более месяца назад в Турции вместе с 10-летним сыном москвичка Дарья Лучкина благополучно вернулись в Россию. Сейчас они оба отдыхают и восстанавливают силы дома. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Она находится в нормальном состоянии, но пока не рассказывает детали своего исчезновения, — говорится в публикации.
Изначально женщина сказала семье, что едет на корпоратив, однако, как позже выяснили близкие, на самом деле улетела в Стамбул. По одной из версий, Лучкину и ее сына могли заманить туда мошенники.
Дело в том, что билеты на поездку женщина приобрела еще в середине сентября, не сообщив об этом никому, включая сына. Полицейские выяснили, что загранпаспорт ребенку она оформила недавно.
Лучкина воспитывает сына Максима одна: с его отцом развелась вскоре после родов. Кроме того, женщина является поклонницей турецких сериалов.