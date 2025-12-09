Ричмонд
Сальдо показал последствия массированного удара ВСУ по Геническу

В результате удара беспилотников по улице Свердлова в Геническе повреждено несколько частных домов, к счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, показывая результаты атаки.

Источник: Life.ru

В Геническе при ударе ВСУ повреждены несколько домов. Видео © Telegram /Владимир Сальдо.

По его словам, в момент удара ВСУ в одном из домов находились трое детей, они получили сильный стресс. Сейчас специалисты на месте оценивают масштабы разрушений и готовятся оказывать помощь всем пострадавшим.

«Повреждены несколько частных домовладений на улице Свердлова. К счастью, обошлось без жертв. В одном из домов в момент прилёта были дети — трое ребят. Сейчас они в сильном стрессовом состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Владимир Сальдо сообщил о массированном ударе украинских беспилотных летательных аппаратов по Геническу. По его данным, силы противовоздушной обороны региона сбили большинство воздушных целей, но один дрон всё же поразил территорию рыбоперерабатывающего предприятия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.