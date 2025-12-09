Пермского бизнесмена арестовали за взятку топ-менеджеру порохового завода

Предпринимателя подозревают в передаче взятки (архивное фото).
Краевой суд подтвердил арест Артема Мокшина, владельца и генерального директора ООО «Стройситигрупп». Его обвиняют в даче взятки одному из руководителей ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).
Мокшина подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). «По версии следствия, Мокшин передал взятку одному из топ-менеджеров ППЗ, который действовал под контролем сотрудников ФСБ», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь». Точная сумма взятки и имя получателя не разглашаются.
По информации издания, задержание Мокшина произошло 20 ноября. В тот же день следователь СКР провел допрос. Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Краевая апелляционная инстанция продлила срок нахождения обвиняемого в СИЗО до 20 января 2026 года.
ООО «Стройситигрупп», зарегистрированное в 2017 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании за 2024 год составила 662 тысячи рублей, при выручке в 123 млн. В текущем году общество выиграло шесть исков к АО «ОДК-СТАР» на общую сумму 15,9 миллиона рублей, а также ведет аналогичный спор с другим пермским оборонным предприятием.