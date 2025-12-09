Пермского бизнесмена арестовали за взятку топ-менеджеру порохового завода

ООО «Стройситигрупп», зарегистрированное в 2017 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании за 2024 год составила 662 тысячи рублей, при выручке в 123 млн. В текущем году общество выиграло шесть исков к АО «ОДК-СТАР» на общую сумму 15,9 миллиона рублей, а также ведет аналогичный спор с другим пермским оборонным предприятием.