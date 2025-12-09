Зеленский: Украина будет готова к выборам через 90 дней, если США помогут

Как сообщает издание Financial Times, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что к Рождеству удастся достичь договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. По данным осведомленных источников, знакомых с ходом переговорного процесса, представители администрации Белого дома передали президенту Украины Владимиру Зеленскому проект мирного соглашения и предоставили ему несколько дней на ответ. Условием документа является признание Киевом утраты части территорий.