Взрывы, землетрясения и теракты: самые громкие происшествия, которые потрясли мир в 2025 году

В России в 2025 году произошли несколько серьезных ЧП, среди которых были террористические действия ВСУ — подрывы мостов в Брянской и Курской областях, обрушение дома в Саратове, где люди оказались под завалами. В этом году на Камчатке произошло и сильнейшее землетрясение магнитудой 8,7 баллов, из-за чего был риск одного из самых страшных природных явлений — цунами. Были также массовые ДТП и авиакатастрофы. Как, например, с Ан-24, которая унесла жизнь 49 человек.