Зеленский предложил энергетическое перемирие с Россией

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия во что бы то ни стало доведет спецоперацию до ее логического завершения. На заседании Совета по правам человека он отмечал, что РФ вынуждена вооруженным путем завершать начатую Украиной против своего народа в 2014 году войну.