Микроавтобус и две легковушки столкнулись на Большом Каменном мосту около Кремля

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на Большом Каменном мосту около Кремля. Несмотря на сильные повреждения машин, участники ДТП серьезно не пострадали. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Накануне автомобиль загорелся на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в центре Москве. Днем машина марки «Чери» влетела в легковушки, которые остановились на дороге на 26-м километре Киевского шоссе из-за аварии. На место прибыли сотрудники экстренных служб города.
Кроме того, ранее на 308-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино Московской области столкнулись четыре грузовика, которые двигались в одном направлении.