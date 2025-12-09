Микроавтобус и две легковушки столкнулись на Большом Каменном мосту около Кремля

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на Большом Каменном мосту около Кремля. Несмотря на сильные повреждения машин, участники ДТП серьезно не пострадали. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».