Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал, что у Украины нет шансов попасть в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны сейчас нет реальных шансов вступить в НАТО. Об этом он рассказал журналистам.

Зеленский признает, что ни США, ни прочие страны не видят Украину в альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны сейчас нет реальных шансов вступить в НАТО. Об этом он рассказал журналистам.

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сообщил Зеленский журналистам, его слова приводит «Общественное».

Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой заключить с Россией «энергетическое перемирие». По его словам, Украина готова пойти на такой шаг в случае, если россияне также выразят готовность.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше