Чемоданы бросили на взлетной полосе: аэропорт Екатеринбурга под прицелом критики

Согласно опубликованной информации, после обнаружения багажа на взлетном поле к месту происшествия прибыл сотрудник аэропорта, который оперативно забрал оставленные чемоданы. Детали о том, как именно вещи оказались на взлетной полосе и кому они принадлежат, не были раскрыты.