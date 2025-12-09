«Крокус» обжаловал взыскание компенсаций двум пострадавшим при теракте

Из оглашенных в суде обстоятельств следует, что в день теракта женщины провели около 30 минут в задымленном помещении «Крокуса» без освещения, пытаясь найти выход. Из-за того, что системы пожаротушения не сработали, они получили отравление угарным газом. Первую ночь после происшествия пострадавшие провели дома, однако на следующий день были вынуждены вызвать скорую помощь. Впоследствии им был поставлен диагноз, требующий длительного курса лечения.