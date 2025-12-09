Учителя по физкультуре из Воронежа обвинили в педофилии

Левченко отметила, что в здании следственного комитета преподаватель сделал девочке предложение выйти за него замуж. После этого ученики школы, в том числе подростки мужского пола, начали обращаться к правозащитнице с жалобами на действия учителя. По данным Левченко, только за последнее время его жертвами стали не менее пяти детей.