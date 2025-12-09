В Курганской области пешеход погиб на железной дороге

«В начале декабря на территории Шумихинского муниципального округа зарегистрирована гибель пешехода на железнодорожных путях. Не ходите по путям: тормозной путь поезда — до километра, машинист не успеет остановить состав, даже если заметит человека, идущего по рельсам. Помните, что пассажирский поезд весом 500 тонн (а грузовой — пять тысяч тонн), идущий со скоростью 100−120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд», — сообщается в telagram-канале администрации Шумихинского округа.