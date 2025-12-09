Посол Мельник: суверенитет Украины не продается, мы не на рождественском базаре

Россия намерена во что бы то ни стало довести спецоперацию до ее логического завершения. На заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин отмечал, что РФ вынуждена вооруженным путем завершать начатый Украиной конфликт. Президент США Дональд Трамп надеется достичь договоренностей по мирному соглашению на Украине к Рождеству, сообщал ранее Financial Times. Посланники Белого дома дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения, требующего признать территориальные потери.