Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Мельник: суверенитет Украины не продается, мы не на рождественском базаре

Суверенитет Украины не продается. Такое заявление сделал посол Украины в ООН Андрей Мельник на выступлении в Совете безопасности.

Мельник заявил, что Украина не намерена капитулировать.

Суверенитет Украины не продается. Такое заявление сделал посол Украины в ООН Андрей Мельник на выступлении в Совете безопасности.

«Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественском базаре», — заявил Мельник. Он также указал, что Украина не намерена капитулировать.

Россия намерена во что бы то ни стало довести спецоперацию до ее логического завершения. На заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин отмечал, что РФ вынуждена вооруженным путем завершать начатый Украиной конфликт. Президент США Дональд Трамп надеется достичь договоренностей по мирному соглашению на Украине к Рождеству, сообщал ранее Financial Times. Посланники Белого дома дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения, требующего признать территориальные потери.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше