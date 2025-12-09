В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждено остекление ряда многоквартирных домов», — написал мэр в Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.25 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.