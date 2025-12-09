Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Ряд многоквартирных домов получил повреждения в результате атаки БПЛА украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждено остекление ряда многоквартирных домов», — написал мэр в Telegram-канале.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.25 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше