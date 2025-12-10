Миллионы за границей. Прокуратура «раскулачила» семью экс-ректора на 30 млн

В доход государства перешли три казанские квартиры и крупная сумма денег, переведённая на турецкие счета. Супруги, отрицавшие свою вину и ссылавшиеся на займы у друзей и наследство, проиграли все судебные инстанции.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Жизнь не по доходам.
Конфликт между семьёй высокопоставленных чиновников и надзорным ведомством начался весной 2024 года. Прокуратура Татарстана, проведя проверку, подала иск к Тимуру Алибаеву, на тот момент ещё действующему ректору одного из ведущих технических вузов страны, и его супруге Лире Алибаевой, занимавшей должность начальника отдела в Управлении Федерального казначейства по республике.
Предметом разбирательства стало несоответствие официальных доходов семьи и их реальных расходов. Основные претензии касались Лиры Алибаевой. На её имя по наследству от матери были оформлены три квартиры в Казани. Прокуратура сочла эту схему фиктивной, утверждая, что недвижимость изначально приобреталась на средства самой семьи, а оформление на родственницу было попыткой скрыть истинного владельца.
Вторым крупным пунктом обвинения стал денежный перевод. В конце 2022 года на счёт Лиры Алибаевой поступило 24 миллиона рублей, которые были конвертированы в иностранную валюту и отправлены на счета в турецкие банки. Следствие усомнилось в легальности происхождения этих средств.
Обычная жизнь.
Супруги Алибаевы категорически не согласились с доводами обвинения. Их защита строилась на двух основных аргументах. Во-первых, квартиры были законно приобретены на сбережения родителей Лиры Алибаевой и перешли к ней по наследству после смерти матери. Во-вторых, 24 миллиона рублей, по их словам, были заёмными средствами, взятыми у казанского бизнесмена Айрата Ахмадеева. Эти деньги, как утверждали Алибаевы, предназначались для обучения дочери в Турции и покупки там жилья.
Адвокаты настаивали, что совокупный доход семьи за 18 лет составил 85 миллионов рублей, что, по их мнению, полностью объясняло их уровень жизни. «Это жизнь обычного гражданина России!» — заявляли они в суде. Однако эти объяснения не убедили ни суд первой инстанции, ни апелляцию.
Деньги и квартиры переходят государству.
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Семья Алибаевых была обязана передать в доход государства три спорные квартиры, а также вернуть 24 миллиона рублей. Попытка обжаловать это решение в Верховном суде Татарстана успеха не принесла. Судьи сочли доводы защиты несостоятельными, а доказательства прокуратуры — убедительными.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры, решение исполнено добровольно. Ключи от квартир переданы Росимуществу, а денежные средства поступили на счёт судебных приставов. Таким образом, с государства снята необходимость проводить принудительные взыскательные мероприятия.