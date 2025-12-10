Миллионы за границей. Прокуратура «раскулачила» семью экс-ректора на 30 млн

Супруги Алибаевы категорически не согласились с доводами обвинения. Их защита строилась на двух основных аргументах. Во-первых, квартиры были законно приобретены на сбережения родителей Лиры Алибаевой и перешли к ней по наследству после смерти матери. Во-вторых, 24 миллиона рублей, по их словам, были заёмными средствами, взятыми у казанского бизнесмена Айрата Ахмадеева. Эти деньги, как утверждали Алибаевы, предназначались для обучения дочери в Турции и покупки там жилья.