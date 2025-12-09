В Челябинской области изменили схему движения на трассе из-за поломки грузовика

Ранее на этом участке М‑5 в районе Златоуста и Аши уже осложнялись условия движения из ‑за снегопада и мокрого покрытия: 16 ноября Госавтоинспекция предупреждала водителей о скользкой дороге и необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию. Тогда, несмотря на ухудшение погоды, движение сохранялось, а на уборку трассы была выведена спецтехника.