В Челябинской области изменили схему движения на трассе из-за поломки грузовика

В Челябинской области на трассе М‑5 «Урал» временно изменена организация движения из ‑за поломки грузовика, занявшего одну из полос. Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения госавтоинспекторы установили реверсивное движение и помогают водителю устранить неисправность. Об этом сообщает  региональная Госавтоинспекция.

Из-за поломки грузовика в Челябинской области осложнено движение по трассе М-5.

«На 1738 км трассы между городами Златоуст и Сатка произошла поломка грузового автомобиля, который занял полосу движения. Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения на данном участке сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Также оказывается помощь водителю в устранении неисправности топливной системы», — сообщила Госавтоинспекция Челябинской области.

Сотрудники просят всех водителей, проезжающих этот участок, заранее снизить скорость, без промедления выполнять указания инспекторов. Рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию и интервал, а также быть внимательными и взаимовежливыми.

Ранее на этом участке М‑5 в районе Златоуста и Аши уже осложнялись условия движения из ‑за снегопада и мокрого покрытия: 16 ноября Госавтоинспекция предупреждала водителей о скользкой дороге и необходимости снижать скорость и увеличивать дистанцию. Тогда, несмотря на ухудшение погоды, движение сохранялось, а на уборку трассы была выведена спецтехника.