Не мог дышать без нее: кто покалечил модель Анжелику Тартанову

История исчезновения и чудесного обнаружения модели Анжелики Тартановой больше похожа на сюжет триллера, чем на реальную жизнь.
Молодая, красивая, общительная женщина внезапно пропала в конце ноября. 9 декабря ее нашли в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии, в тяжелейшем состоянии.
Роскошные подарки и тотальный контроль.
Примерно полгода назад жизнь 33-летней Анжелики, переехавшей из Краснодара в Москву после развода, чтобы строить модельную карьеру, изменилась.
Она начала встречаться с 40-летним мужчиной. В разговорах с близкими она называла его Дмитрием (по другим данным — Андреем). Анжелика уверяла, что у ее нового избранника собственный строительный бизнес в Москве, и он был невероятно щедр.
Впрочем, некоторым знакомым девушка проговаривалась, что возлюбленный несвободен. Подруги модели рассказывали, что жених покупал Анжелике роскошные подарки, но она для него была «как кукла».
По словам сестры, Анжелика зарабатывала в Москве, снимаясь в массовке. В последний раз ее видели две недели назад возле ее дома с незнакомым мужчиной.
Абьюзер и ревнивец.
За блестящим фасадом скрывалась мрачная реальность. Модель жаловалась, что Дмитрий был абьюзером, патологически ревновал и методично отрезал ее от внешнего мира.
Он запрещал ей общаться с родными. Из-за его запретов она даже не смогла летом прилететь в Краснодар к сестрам. Родные отмечают, что Анжелика, которая «не выпускала телефон из рук», в последнее время почти не поддерживала связь.
Одна из подруг девушки, Наталья, рассказала aif.ru, что в последнее время они резко перестали общаться.
«Мы давние знакомые, давно не виделись, переписывались в последнее время редко, больше просто в социальных сетях ее видела. Парня ее не знаю, но новость жуткая», — сообщила она.
При этом девушка не показывала фотографий возлюбленного и не знакомила с ним семью. В своем личном дневнике, который позже найдут следователи, она оставила противоречивые записи об этих отношениях, называя себя самой красивой девушкой и цитируя слова Дмитрия о том, что он «не может есть, спать, дышать» без нее.
Хронология исчезновения.
21 ноября Анжелика в последний раз вышла на связь с тренером. Она сообщила, что сильно поругалась с парнем и съехала от него. 28 ноября, как утверждают сестры, связь с ней оборвалась окончательно. По заявлению сестры, раньше такого никогда не было — чтобы Анжелика не выходила на связь, не появлялась в соцсетях.
После 30 ноября телефон модели совсем отключился. Родные в панике подали заявление в полицию. Московские знакомые проверили и подтвердили, что девушки нет по месту жительства.
«Мы обратились в полицию. Она в Москве жила на съемной квартире, закадычных друзей у нее там нет, проверить квартиру некому. В последнее время она прекратила почти со всеми общение, так как ее ухажер был крайне недоволен этим. Знаю только имя, что зовут его Андрей», — поделилась подробностями сестра Анжелики -Анастасия.
Обстановка в съемной квартире Анжелики добавила загадочности. Там нашли все ее личные вещи: телефон, документы, тот самый дневник и наполовину собранные чемоданы. Следов борьбы не было, но была одна странная деталь — ключи от квартиры лежали в почтовом ящике. Еще более жутким оказалось то, что кто-то читал входящие сообщения на ее телефоне, но не отвечал.
Родственники сразу заподозрили таинственного возлюбленного модели Дмитрия, тем более, что он был единственным, кто не участвовал в поисках и не проявлял беспокойства.
Отек мозга и трепанация черепа.
9 декабря Анжелику Тартанову нашли. Ее доставили в одну из столичных больниц и сразу поместили в реанимацию. Состояние модели врачи оценивали как крайне тяжелое: она была без сознания, с серьезными травмами и ссадинами, предварительно — в результате жестокого избиения.
У Анжелики диагностировали отек головного мозга. Для удаления одной из гематом ей пришлось провести трепанацию черепа — сложнейшую нейрохирургическую операцию.
Позже, придя в себя, пострадавшая смогла дать показания. Она рассказала, что 23 ноября ее избил знакомый. Удары он наносил по голове, что и привело к потере сознания и черепно-мозговой травме.
По некоторым данным, в избиении могла принимать участие еще и некая девушка.
«Да, она в тяжелом состоянии», — сообщила aif.ru подруга Анжелики Екатерина.
Екатерина подтвердила, что к произошедшему причастен некий мужчина.
Сейчас личность нападавшего устанавливает полиция. Был ли это тот самый Дмитрий (или Андрей) с его «строительным бизнесом» и тремя детьми от двух браков — основной вопрос следствия.
Пока девушка борется за жизнь и восстановление, ее 16-летний сын, оставшийся на Кубани с отцом, и родственники ждут правды и надеются на справедливость.