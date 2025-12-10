Не мог дышать без нее: кто покалечил модель Анжелику Тартанову

При этом девушка не показывала фотографий возлюбленного и не знакомила с ним семью. В своем личном дневнике, который позже найдут следователи, она оставила противоречивые записи об этих отношениях, называя себя самой красивой девушкой и цитируя слова Дмитрия о том, что он «не может есть, спать, дышать» без нее.