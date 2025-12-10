Платил до 150 тысяч рублей за удушение: о свердловском учителе рассказали в шоу «Пусть говорят»

Ваганова задержали в ноябре. Он своей вины не отрицает. Ранее стало известно, что обвиняемого оставили под стражей до 19 января. Против него в регионе возбудили два уголовных дела — покушение на убийство и вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Также следователи ищут доказательства халатности и бездействия должностных лиц образовательной организации, где работал Ваганов. Подробнее об этом узнаете из сюжета URA.RU.