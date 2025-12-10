Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Реутова Филипп Науменко впал в кому в после ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП 39-летний глава Реутова получил серьезные ранения.

Источник: Комсомольская правда

Глава городского округа Реутов в Московской области Филипп Науменко оказался в больнице после аварии, произошедшей в Нижегородской области. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на источник, который отметил, что после ДТП Науменко впал в кому.

Также стало известно, что у чиновника развился отёк мозга. Сейчас он проходит лечение в нейрохирургическом отделении НИИ Склифосовского в Москве.

По информации издания «КП Нижний Новгород», авария случилась в прошлое воскресенье, 7 декабря, в Навашинском районе. В результате происшествия 39 летний глава Реутова получил тяжёлые травмы, предположительно черепно-мозговую.

Ранее KP.RU сообщал о другом крупном ДТП в Нижегородской области, где столкнулись два пассажирских автобуса. Тогда в больницу доставили 14 человек с лёгкими и средними травмами, среди них был один ребёнок. Всего в автобусах в момент аварии находилось 106 пассажиров.