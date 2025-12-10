Зеленский объявил о готовности к выборам на Украине: главные заявления на фоне критики Трампа

Зеленский высказался о выборах на Украине и членстве в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне критики лидера США Дональда Трампа сделал несколько заявлений о готовности к выборам, энергетическому перемирию с Россией, а также оценил шансы на вступление в НАТО. Какова позиция Зеленского по этим и другим вопросам — в материале URA.RU.
Ответ Зеленского на слова Трампа о выборах.
Зеленский отреагировал на критику Трампа, заявив о полной готовности к президентским выборам, словами «всегда готов». Трамп обвинил Киев в затягивании процесса, ссылаясь на конфликт как на предлог, в то время как The Guardian отметила опасения Зеленского по поводу поражения на голосовании.
Трамп считает, что на Украине следует провести президентские выборы.
Зеленский заявил, что выборы могут состояться через 90 дней.
Президент Украины уточнил, что страна готова к выборам в ближайшие 60−90 дней, но нуждается в американской и европейской помощи для обеспечения безопасности. Он попросил американскую сторону поддержать процесс, чтобы обеспечить возможность голосования в условиях вооруженного конфликта.
Зеленский также предложил перемирие с Россией.
Зеленский предложил «энергетическое перемирие» с Россией, заявив о готовности Киева, если Москва согласится, чтобы облегчить жизнь гражданам. Это прозвучало на фоне надежд Трампа на мир к Рождеству с проектом соглашения, включающим территориальные уступки, и заявления президента РФ Владимира Путина о неизбежном завершении СВО.
Зеленский предложил «энергетическое» перемирие.
Украина не попадет в НАТО.
Зеленский признал, что в настоящее время у Украины нет реальных шансов вступить в НАТО. Он отметил, что США и ряд других стран пока не видят Украину в альянсе, а Россия никогда не согласится на ее членство, поэтому Киев действует «реалистично».