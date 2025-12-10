Блогер из Венесуэлы лишилась желудка после неудачного шунтирования

Ранее у жительницы Москвы буквально провалился нос после того, как в течение трёх лет она испытывала дискомфорт и постоянно удаляла сухие корочки со слизистой. Обследование выявило истинную причину: у девушки развился васкулит — аутоиммунное воспаление сосудов. Из-за болезни в носовой полости начали образовываться пустоты, которые постепенно заполнялись костной тканью. А корочки, которые пациентка так тщательно счищала, на самом деле были фрагментами её собственной носовой перегородки.