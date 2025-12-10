Турист из Екатеринбурга заболел в Турции пневмонией и скончался в больнице

Турист из Екатеринбурга заболел пневмонией во время отпуска в Турции, он впал в кому и умер в больнице. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал издания E1.
49-летний мужчина отправился на отдых с гражданской женой в начале ноября. Он должен был вылетать домой 4 ноября, но в аэропорту ему стало плохо. Россиянина доставили в больницу с высоким давлением, позже температура поднялась до 40 градусов.
— Наверное, купался, загорал и простудился или, может быть, подхватил какую-то инфекцию. Доктора поставили диагноз «пневмония» и ввели в искусственную кому, — рассказала мать екатеринбуржца.
Семье вначале удалось договориться о транспортировке мужчины в РФ для дальнейшего лечения, но позже родственникам сообщили, что его могут не довезти даже до аэропорта.
По словам матери россиянина, сердце сына остановилось из-за воспаления легких. В ближайшие дни его тело должны перевезти на родину, сказано в публикации.
В ноябре российский турист с инвалидностью впал в кому в ФРГ после того, как съел испорченный йогурт. Его месяц лечили в клинике, которая выставила ему счет на 250 тысяч евро.