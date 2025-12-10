«Крокус Сити Холл» оспорил решение о выплате компенсации двум пострадавшим

Напомним, 4 декабря Головинский районный суд Москвы вынес решение по гражданскому иску двух пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Иск был подан Ольгой Авдеевой и Юрием Босых к компаниям ООО «МСМ» и филиалу ЗАО «Крокус интернэшнл». Суд частично удовлетворил требования истцов, постановив взыскать с ответчиков в их пользу расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда.