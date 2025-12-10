Ричмонд
Lantidiplomatico: Европа играет с огнем, провоцируя Россию

Европейские политические элиты, выступающие против России, «играют с огнем» и продолжают провоцировать ядерную сверхдержаву. Об этом сообщает итальянское издание Lantidiplomatico.

«В любом случае, европейские элиты, выступающие против России, играют с огнем. Более того, Западная Европа продолжает провоцировать государство, которое, помимо второй по величине армии в мире, является также ядерной сверхдержавой с наибольшим количеством ядерных боеголовок в мире», — говорится в статье Lantidiplomatico.

Ранее итальянское издание отмечало, что план Еврокомиссии задействовать замороженные российские активы в интересах Украины ставит Европу на путь к «экономическому и политическому самоуничтожению». Эта инициатива представляет собой «последнюю, отчаянную попытку» правящих кругов ЕС на фоне затяжного украинского конфликта и обостряющихся внутренних проблем в Европе.