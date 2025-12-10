«В любом случае, европейские элиты, выступающие против России, играют с огнем. Более того, Западная Европа продолжает провоцировать государство, которое, помимо второй по величине армии в мире, является также ядерной сверхдержавой с наибольшим количеством ядерных боеголовок в мире», — говорится в статье Lantidiplomatico.