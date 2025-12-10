Mash: Водителя попавшего в аварию главы Реутова за год оштрафовали больше 150 раз

За год водителю главы Реутова Филиппа Науменко выписали более 150 штрафов на сумму около пяти миллионов рублей. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
— Большинство штрафов выдано за превышение скорости. Остальные взыскания касаются неправильной парковки, выезда за сплошную разметку и других нарушений, — сказано в публикации.
Отмечается, что при этом задолженностей за машиной не числится. Единственный неоплаченный штраф датирован 2 декабря.
В Нижегородской области водитель Филиппа Науменко не рассчитал скорость или дистанцию и врезался в КамАЗ. Он и водитель грузовика получили легкие травмы, в то время как у Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Об этом 9 декабря сообщил Mash. По его данным, ДТП произошло 7 декабря около 9:25.
Ранее СМИ сообщили, что Филипп Науменко впал в кому после аварии в Нижнем Новгороде, сейчас медики борются за его жизнь.