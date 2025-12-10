Mash: Водителя попавшего в аварию главы Реутова за год оштрафовали больше 150 раз

В Нижегородской области водитель Филиппа Науменко не рассчитал скорость или дистанцию и врезался в КамАЗ. Он и водитель грузовика получили легкие травмы, в то время как у Науменко диагностировали переломы груди и височной кости. Об этом 9 декабря сообщил Mash. По его данным, ДТП произошло 7 декабря около 9:25.