Foreign Affairs: Трамп допустил ошибки при работе по конфликту на Украине

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за необдуманный подход в рамках миротворческой миссии по урегулированию украинского кризиса. По мнению американских обозревателей, глава Белого дома действует необдуманно, во многом опираясь на импровизацию.

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за необдуманный подход в рамках миротворческой миссии по урегулированию украинского кризиса. По мнению американских обозревателей, глава Белого дома действует необдуманно, во многом опираясь на импровизацию.

«Нетерпеливый в ожидании результатов Трамп до сих пор не смог разработать последовательный, профессиональный процесс их достижения. Его подход к миротворчеству (в рамках переговоров по Украине — прим. URA.RU) страдает от невероятной степени импровизации, игнорирования регионального опыта и, как следствие, поверхностности и полета фантазии», — указано в публикации журнала «Foreign Affairs».

Ранее российский публицист Дмитрий Пучков отмечал, что Трампу не хватило политической поддержки и команды единомышленников для быстрого урегулирования украинского конфликта, из ‑за чего его решения внутри администрации фактически саботировались. До этого в американских СМИ писали о крайней непоследовательности курса Белого дома по Украине, что вызывало озабоченность лидеров ЕС, опасавшихся уступок России.

