Крыша трёхэтажного таунхауса вспыхнула на северо-западе Москвы

Ранее суд вынес приговор жительнице Подольска, чьи дети погибли в пожаре из-за оставленной без присмотра зажигалки. Женщину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении за причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла в сентябре. По данным следствия, мать заперла детей (двух и четырёх лет) в квартире и ушла. Пока её не было, произошло возгорание — предположительно, из-за того, что малыши играли с оставленной зажигалкой. В результате дети погибли.