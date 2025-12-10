Ричмонд
В Москве загорелась кровля жилого таунхауса на площади 100 «квадратов»

Кровля жилого таунхауса загорелась на северо-западе столицы. Об этом в среду, 10 декабря, ТАСС сообщили в оперативных службах.

— Горит кровля жилого таунхауса по проезду Досфлота, 16 корпус 1. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что существует угроза перехода огня на соседние здания.

9 декабря пожар произошел в строительном городке на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы. Уточняется, что на улице Поляны загорелись двухъярусные бытовки.

8 декабря пожар произошел в здании администрации городского округа Кашира. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. Об этом сообщили в администрации Каширы.