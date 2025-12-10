В американском университете произошла стрельба

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешир сообщил о стрельбе в университете города Франкфорт, в результате которой есть пострадавшие.
В своём аккаунте в социальной сети X он подтвердил, что на месте работают правоохранительные органы, а подозреваемый уже задержан.
Бешир призвал общественность молиться за всех, кого затронула эта трагедия, и пообещал предоставить дополнительную информацию по мере её поступления.
